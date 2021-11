strade allagate e chiuse

Esondano per il maltempo un torrente ed un fiume a Siracusa

Il sindaco ha disposto le chiusure delle strade

Frane e grandine a Palazzolo Acreide

Il maltempo ha causato a Siracusa l’esondazione del fiume Anapo e del torrente Cifalino. “Non bisogna recarsi in zona Case bianche a causa dell’esondazione dell’Anapo” avverte il sindaco, Francesco Italia, che ha disposto la chiusura di alcune strade in città: via Ascari, nella zona del circuito, viale Pantanelli, a sud del capoluogo, e contrada Tivoli, le aree maggiormente colpite ad ogni precipitazione.

Esonda un torrente

“Nel quartiere Neapolis, si è verificata un’esondazione del torrente Cifalino, per cui la viabilità è stata modificata” aggiunge il primo cittadino. “La Polizia municipale e la Protezione Civile stanno procedendo alle chiusure necessarie, e monitorando costantemente le condizioni della viabilità, per cui chiediamo massima prudenza e di non recarvi nelle vie elencate e prossime ai corsi d’acqua o a rischio di allagamento”.

Frane e grandine a Palazzolo

Si è svegliata imbiancata stamane Palazzolo Acreide, Comune della zona montana del Siracusano. La grandine che si è abbattuta in modo copioso ha invaso le strade e l’amministrazione del sindaco Salvatore Gallo ha disposto l’invio dei mezzi per togliere quel tappeto bianco che ha reso impraticabili le strade sia a piedi sia soprattutto a bordo dei veicoli.

Frana in via Grotte

Una frana si è registrata in via Grotte, una montagna di massi e detriti si è riversata sulla strada, che è rimasta inaccessibile. Il primo cittadino, che sta compiendo sopralluoghi nelle zone maggiormente critiche, nelle prime ore del mattino, ha annunciato la chiusure delle scuole.

L’elenco delle strade chiuse

La viabilità nel Siracusano è in condizioni disastrose. Un tratto dell’autostrada Siracusa-Catania, tra Melilli e Priolo, è stato chiuso al traffico dalla Polstrada per via degli allagamenti.

Colpita la Provinciale 45, che unisce Cassaro e Ferla: si sono depositati diversi massi che rendono pericolosissima la circolazione mentre è allagato il ponte sul fiume Anapo.

Interrotta la Statale 124 nel tratto tra Buscemi e Palazzolo Acreide, “a causa di una frana che invade entrambe le carreggiate” spiega il sindaco di Buscemi, Rossella La Pira. Chiuse per allagamenti la Statale 114 tra Priolo e Siracusa e la Provinciale 95 tra Priolo e Melilli.