la situazione

Il maltempo sta flagellando i Comuni del Siracusano

Tre sindaci hanno già disposto la chiusura delle scuole

Augusta paralizzata da allagamenti e grandine

I sindaci di Augusta, Priolo e Palazzolo hanno disposto la chiusura delle scuole per via del peggioramento, nel corso della nottata, delle condizioni meteo. Tanti gli allagamenti, specialmente ad Augusta, il Comune del Siracusano che ancora porta i segni del passaggio del ciclone Apollo.

Augusta paralizzata

Oltre alla pioggia, caduta copiosamente, si è anche abbattuta la grandine sulla città, che è rimasta per l’ennesima volta paralizzata. “Stiamo compiendo delle ricognizioni per verificare l’entità dei danni causati dalla pioggia e dalla grandine” dice il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare.

Palazzolo e Priolo

Scuole chiuse anche a Palazzolo Acreide, nella zona montana, ed a Priolo, a ridosso del Polo petrolchimico, colpita dal maltempo già nella serata di ieri. Chiuso un tratto della Statale 114 per allagamenti. “Ci sono allagamenti in varie zone della città, a causa della pioggia intensa caduta nelle ultime ore” dice il sindaco Pippo Gianni che è in contatto con il comando di Polizia Municipale e la Protezione Civile, “intervenuti per mettere in sicurezza la viabilità, in particolare al Polivalente e all’esterno del plesso scolastico “Edificio Nuovo”, a San Focà, dove alcuni tombini sono saltati per l’enorme quantità di acqua affluita” spiega il primo cittadino di Priolo

Pioggia incessante a Siracusa

La pioggia è ormai incessante a Siracusa e come spesso avviene ad ogni precipitazione molte strade si sono immediatamente allagate, come nella zona tra il Villaggio Miano ed il rione della Pizzuta

Grandine negli altri Comuni

La grandine si è abbattuta anche in altri Comuni del Siracusano, tra cui Cassaro, Sortino e Floridia. Molte famiglie hanno deciso in modo autonomo di non mandare i figli a scuola anche se non vi sono le ordinanze dei sindaci. C’è preoccupazione per le condizioni delle strade provinciali, specialmente quelle della zona montana dove puntualmente si verificano degli smottamenti.