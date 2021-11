Maltempo nel Siracusano, viabilità al collasso, frane sulle strade, chiuso tratto autostradale (FOTO)

Gaetano Scariolo di

17/11/2021

Viabilità al collasso nel Siracusano per via del maltempo Frane e smottamenti sulle strade della zona montana Allagato il ponte sul fiume Anapo Chiuso tratto della Siracusa-Catania La viabilità nella zona montana è praticamente alla paralisi. Diverse le strade di collegamento che hanno subito frane e smottamenti. Tratto della Siracusa-Catania chiuso Un tratto dell’autostrada Siracusa-Catania, tra Melilli e Priolo, è stato chiuso al traffico dalla Polstrada per via degli allagamenti. Frane e ponti allagati Ancora una volta è stata colpita la Provinciale 45, che unisce Cassaro e Ferla:: si sono depositati diversi massi che rendono pericolosissima la circolazione mentre è allagato il ponte sul fiume Anapo. Statale 124 interrotta Interrotto un tratto della Statale 124 nel tratto tra Buscemi e Palazzolo Acreide, “a causa di una frana che invade entrambe le carreggiate” spiega il sindaco di Buscemi, Rossella La Pira. Allagamenti, da ieri sera, sulla Statale 114, tra Siracusa e Priolo, ma in tutta la provincia è difficilissimo spostarsi, per cui tutti i sindaci invitano alla prudenza. Scuole chiuse e Buscemi e Buccheri Aumenta il numero dei Comuni del Siracusano con le scuole chiuse. “Considerate le avverse condizioni meteo che da ieri sera imperversano sulla nostra zona e l’intensificarsi dei fenomeni nelle ultime ore, sto predisponendo un’ordinanza di chiusura delle scuole e del cimitero per oggi 17 novembre” dice ancora il sindaco di Buscemi. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il primo cittadino di Buccheri, Alessandro Caiazzo. “Si comunica alla cittadinanza che a causa delle avverse condizioni meteo in atto ed al fine di evitare, per quanto possibile, eventuali spostamenti, è in emissione apposita ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Buccheri” dichiara il sindaco di Buccheri. La situazione a Siracusa Secondo la Protezione civile di Siracusa, la situazione nel capoluogo non è ancora grave. Si sta, per il momento, studiando un piano per scaglionare le uscite degli studenti dalle scuole. Il sindaco, Francesco Italia, non ha firmato l’ordinanza che impone lo stop alle lezioni, del resto nelle prime ore del mattino non c’erano grosse precipitazioni, sebbene, comunque, fosse chiaro che la città era in allerta arancione. Augusta paralizzata Il maltempo sta flagellando Augusta, il Comune più colpito dalla pioggia e dalla grandine. Il sindaco ha firmato una ordinanza che impone la chiusura delle scuole per la giornata di oggi. “Stiamo compiendo delle ricognizioni per verificare l’entità dei danni causati dalla pioggia e dalla grandine” dice il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare

Viabilità al collasso nel Siracusano per via del maltempo

Frane e smottamenti sulle strade della zona montana

Allagato il ponte sul fiume Anapo

Chiuso tratto della Siracusa-Catania

La viabilità nella zona montana è praticamente alla paralisi. Diverse le strade di collegamento che hanno subito frane e smottamenti.

Tratto della Siracusa-Catania chiuso

Un tratto dell’autostrada Siracusa-Catania, tra Melilli e Priolo, è stato chiuso al traffico dalla Polstrada per via degli allagamenti.

Frane e ponti allagati

Ancora una volta è stata colpita la Provinciale 45, che unisce Cassaro e Ferla:: si sono depositati diversi massi che rendono pericolosissima la circolazione mentre è allagato il ponte sul fiume Anapo.

Statale 124 interrotta

Interrotto un tratto della Statale 124 nel tratto tra Buscemi e Palazzolo Acreide, “a causa di una frana che invade entrambe le carreggiate” spiega il sindaco di Buscemi, Rossella La Pira. Allagamenti, da ieri sera, sulla Statale 114, tra Siracusa e Priolo, ma in tutta la provincia è difficilissimo spostarsi, per cui tutti i sindaci invitano alla prudenza.

Scuole chiuse e Buscemi e Buccheri

Aumenta il numero dei Comuni del Siracusano con le scuole chiuse. “Considerate le avverse condizioni meteo che da ieri sera imperversano sulla nostra zona e l’intensificarsi dei fenomeni nelle ultime ore, sto predisponendo un’ordinanza di chiusura delle scuole e del cimitero per oggi 17 novembre” dice ancora il sindaco di Buscemi. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il primo cittadino di Buccheri, Alessandro Caiazzo.

“Si comunica alla cittadinanza che a causa delle avverse condizioni meteo in atto ed al fine di evitare, per quanto possibile, eventuali spostamenti, è in emissione apposita ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Buccheri” dichiara il sindaco di Buccheri.

La situazione a Siracusa

Secondo la Protezione civile di Siracusa, la situazione nel capoluogo non è ancora grave. Si sta, per il momento, studiando un piano per scaglionare le uscite degli studenti dalle scuole. Il sindaco, Francesco Italia, non ha firmato l’ordinanza che impone lo stop alle lezioni, del resto nelle prime ore del mattino non c’erano grosse precipitazioni, sebbene, comunque, fosse chiaro che la città era in allerta arancione.

Augusta paralizzata

Il maltempo sta flagellando Augusta, il Comune più colpito dalla pioggia e dalla grandine. Il sindaco ha firmato una ordinanza che impone la chiusura delle scuole per la giornata di oggi. “Stiamo compiendo delle ricognizioni per verificare l’entità dei danni causati dalla pioggia e dalla grandine” dice il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare