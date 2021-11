la deputata nazionale di forza italia prestigiacomo

“Bene la decisione della Regione Sicilia di estendere lo stato di emergenza anche a Siracusa. Una scelta assolutamente condivisibile avevamo sollecitato”. Lo afferma la parlamentare nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, in merito all’accoglimento della richiesta a seguito del maltempo portato dal ciclone Apollo che la settimana scorsa ha flagellato la città e gran parte della provincia.

“Subito le risorse”

“Adesso sta al governo nazionale stanziare le giuste risorse in tempi congrui, così da consentire il ripristino della viabilità quanto prima possibile, favorire i necessari interventi per riparare i danni causati dalle numerose frane e, soprattutto, evitarne di nuove” aggiunge l’ex ministro dell’Ambiente del Governo Berlusconi.

“La velocità è d’obbligo nei confronti dei cittadini che hanno subito danni incredibili e ancora vivono disagi enormi per l’ondata di maltempo che ha flagellato i nostri territori” conclude Prestigiacomo.

“Tasse da sospendere” chiede la Lega

“Sospendere il pagamento delle imposte per i territori della Sicilia orientale flagellati dal ciclone Apollo”.

Lo ha affermato nei giorni scorsi Giovanni Cafeo, parlamentare regionale della Lega che si è rivolto al Governo nazionale per ottenere l’esenzione del pagamento delle tasse oltre ai risarcimenti per i danni subiti dai Comuni e dalle aziende duramente colpite da quel che è una calamità naturale e non un semplice maltempo.

Imprese al tracollo

Il deputato regionale della Lega paventa un tracollo di una fetta importante della produzione siciliana

costretta più a pensare a reperire soldi per le imposte piuttosto che a rimettersi in piedi dopo il disastro

naturale.

“La conseguenza sarà che ci saranno aziende – dice Cafeo – impossibilitate a produrre o costrette a farlo a

scartamento ridotto per via dei danni arrecati dal ciclone e questo avrà evidenti ricadute sui profitti e sui

salari dei dipendenti. E con la spada di Damocle delle tasse che pende sulle teste degli imprenditori, il

futuro appare scritto”.