in corso le operazioni di recupero

Il forte vento che infuria a Siracusa ha causato la rottura degli ormeggi di una nave da crociera Msc che si trova al Porto di Siracusa. La nave è senza passeggeri e sta osservando una sosta tecnica. Sono in corso le operazioni di recupero della nave, al lavoro ci sono i rimorchiatore che stanno provando ad agganciarla per poi procedere all’ormeggio..

Tromba d’aria

Una tromba d’aria che si è abbattuta a Siracusa ha già fatto registrare una quarantina di richieste di intervento dei vigili del fuoco. Molti alberi sono stati sradicati dalla forza del vento, in particolare in via Elorina, nella zona sud di Siracusa, e poi nelle contrade balneari: all’Arenella alcune strade sono piene di arbusti e di rami.

L’allarme dei residenti

Alcuni residenti sono stati costretti a cambiare strada per poter rientrare a casa e sono stati loro stessi a chiedere il soccorso dei pompieri del comando provinciale di Siracusa. Le folate di vento hanno portato via le tegole di diverse abitazioni, sparse in ogni zona della città, dalla Borgata ad Ortigia, così come sono volati alcuni cartelloni pubblicitari. Danni anche ai cavi elettrici, alcune palazzine sono isolate per l’interruzione della corrente.

Ciclone Befana

Il Ciclone della Befana porterà maltempo per tutto il weekend. Il maltempo si distinguerà in due fasi: la prima, ancora a carattere ‘non freddo’, con piogge abbondanti e neve sulle Alpi oltre i 900 metri di quota, mediamente; la seconda fase inizierà domani con l’ingresso di correnti polari russe dalla Porta della Bora e un conseguente calo significativo delle temperature su tutto il Paese. In questa giornata di maltempo ci sarà anche il vento ad accompagnare la Befana: sono previste burrasche su Alpi, Isole Maggiori e Salento, ma un po’ tutto il Paese sarà interessato da Eolo. La Fase 2 del maltempo inizierà domenica mattina con lo spostamento del Ciclone verso il Medio Adriatico: la bassa pressione di 990 hPa tra Abruzzo e Molise richiamerà venti polari russi verso l’Italia