i danni del maltempo

La tromba d’aria si è abbattuta oggi a Siracusa ha già fatto registrare una quarantina di richieste di intervento dei vigili del fuoco.

Alberi abbattuti

Molti alberi sono stati sradicati dalla forza del vento, in particolare in via Elorina, nella zona sud di Siracusa, e poi nelle contrade balneari: all’Arenella alcune strade sono piene di arbusti e di rami. Alcuni residenti sono stati costretti a cambiare strada per poteri rientrare a casa e sono stati loro stessi a chiedere il soccorso dei pompieri del comando provinciale di Siracusa.

Volano tegole

Le folate di vento hanno portato via le tegole di diverse abitazioni, sparse in ogni zona della città, dalla Borgata ad Ortigia, così come sono volati alcuni cartelloni pubblicitari. Danni anche ai cavi elettrici, alcune palazzine sono isolate per l’interruzione della corrente. In viale Tica, da una palazzina si sono staccati pezzi di un cappotto termico che sono finiti pericolosamente sulla strada.

Nave alla deriva

Ci sono delle mareggiate, specie nel tratto di costa che bagna l’isola di Ortigia e proprio qui, in particolare al Porto grande, sono in corso le operazioni di recupero di una nave da crociera che ha rotto gli ormeggi a causa della tromba d’aria. I rimorchiatori, con grande fatica, stanno provando a riportare la nave verso la banchina. A Siracusa vige l’allerta gialla, come indicato nella giornata di ieri dal bollettino della Protezione civile.

Le previsioni

Weekend dell’Epifania all’insegna del maltempo su buona parte della Penisola con fenomeni localmente anche intensi e neve sia sulle Alpi che lungo l’Appennino. Queste le previsioni del Centro Meteo Italiano che confermano anche per la giornata di domani, 7 gennaio, tempo instabile su tutta Italia con piogge e temporali. Da lunedì l’aria via via più fredda affluirà verso il Mediterraneo centrale portando le temperature a scendere di qualche grado al di sotto delle medie del periodo specie al Centro-Nord.

Al pomeriggio nessuna variazione con cieli nuvolosi e piogge diffuse, anche intense sulle coste Tirreniche e sul Salento. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi.