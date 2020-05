Blitz a Rosolini

I carabinieri del Nas hanno sequestrato 386 mascherine irregolari trovati nella disponibilità di una azienda operante nel settore commerciale dell’impiantistica che si trova a Rosolini, nel Siracusano. La merce, del valore commerciale di circa 1000 euro, non aveva le indicazioni in lingua italiana o dei paesi dell’Unione europea, così come previsto dal Codice del consumo, per cui il proprietario è stato sanzionato.

La segnalazione, in merito ai dispositivi presenti in questa azienda, è arrivata nei giorni scorsi e così i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni di Ragusa, ha provveduto a compiere delle verifiche per accertare se quei sospetti corrispondessero al vero. Il titolare è stato sentito dagli inquirenti per risalire alla sua fonte di approvvigionamento, allo scopo di accertare se altre imprese stanno facendo uso di queste mascherine irregolari.

La settimana scorsa era finita in una bufera giudiziaria l’ex presidente della Camera dei Deputati Irene Pivetti, indagata dalla Procura di Siracusa per frode in commercio ed immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza che ha alzato un velo su un traffico internazionale di mascherine tra l’Italia, la Sicilia e la Cina. Le indagini sono nate a seguito di una segnalazione delle Fiamme gialle di Bologna che, dopo aver scovato delle protezioni irregolari, sono risalite ad una società di distribuzione di Lentini. Questa, a sua volta, si sarebbe rivolta ad un’azienda che importava la merce dalla Cina ma secondo la ricostruzione della Finanza sarebbe stato alterato il certificato di idoneità. “Se dovesse essere ‘invalido o falso’ il certificato emesso dalla società polacca che attesta la conformità delle mascherine e’ chiaro e evidente che io e la società saremmo parte lesa nell’inchiesta” ha detto Irene Pivetti.

Ed a tal proposito, il Codacons Siracusa ha deciso di voler depositare alla Procura della Repubblica di Siracusa la costituzione di parte offesa nel procedimento scaturito dal sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza di 9000 mila mascherine con certificazione falsa