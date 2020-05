Aiuti ai poveri

Dopo il caffè e la spesa, ci saranno anche le mascherine sospese per gli indigenti. Basterà recarsi in alcune farmacie o parafarmacie di Siracusa e lasciare un contributo che servirà per l’acquisto dei dispositivi in favore di persone in un momento di grave difficoltà economica. Si tratta di una iniziativa di un gruppo di persone, conosciuto a Siracusa con il nome di Balconi via Grottasanta, protagonista di altre forme di solidarietà, come l’acquisto di generi alimentari in occasione delle festività pasquali alle famiglie bisognose. Una piccola comunità, che ha una pagina Facebook, nata dall’iniziativa di un ingegnere delle Poste, Dante Baldacchino, di ascoltare musica dai balconi nel periodo del lockdown. “Abbiamo avviato una collaborazione – spiega Dante Baldacchino – con varie farmacie e parafarmacie della città per l’iniziativa mascherina sospesa L’idea è molto semplice: basta recarsi in uno dei punti vendita sotto elencati ed acquistare una o più mascherine che bisognerà lasciare nella farmacia o parafarmacia. Il titolare donerà le protezioni messe in “sospeso” (pagare ma non ritirate) a chiunque si recherà nel punto vendita chiedendo una mascherina che non potrà comperare. Già con meno di un euro – conclude il promotore dell’iniziativa, Dante Baldacchino – si potrà garantire un po’ di protezione in più a chi non può permettersela Basta pensare che più mascherine ci saranno in città più la lotta al virus sarà efficace. Siamo certi che il risultato sarà importante”.

Ecco le farmacie e parafarmacie di Siracusa che ad oggi hanno dato la loro disponibilità e si sono attiviate sulla “mascherina sospesa”: Farmacia del Viale in Via Grottasanta 69; Farmacia del Viale in Viale dei Comuni 32; Farmacia del Viale in Via Sofio Ferrero 28; Farmacia Tisia in Via Tisia 56; Farmacia Lupo in Viale Teocrito 31; Farmacia Riggio in Via Bartolomeo Cannizzo 14/16; Parafarmacia Gioia in Via Sant’Orsola 33; Parafarmacia Caty in Via Salvo Randone 9; Parafarmacia Caty in Via Mons. Carabbelli 14