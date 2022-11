al porto protesta di attivisti per chiedere lo sbarco di tutti

Il Governo italiano ha disposto il trasferimento nei porti di Augusta, nel Siracusano, e di Pozzallo, nel Ragusano, degli oltre 500 migranti tratti in salvo al largo delle acque siciliane.

Duecento a Pozzallo, il resto dei migranti sbarcherà ad Augusta

Come fa sapere la Prefettura di Siracusa, circa 200 stranieri, a bordo di una imbarcazione della Capitaneria di Porto nell’ambito di una operazione Sar, sbarcheranno a Pozzallo, il resto dei migranti, invece, saranno destinati ad Augusta.

Avvertimento per la nave Geo Barents

La nave Geo Barents “ha ricevuto un avvertimento che ci dice che se non rispettiamo le norme del decreto rischiamo una multa fino a 50mila euro, ma che ancora non ha ricevuto nessuna multa”. Lo precisano da Medici senza frontiere.

Decreto ministeri non sarà ottemperato







“Il decreto dei ministeri non sarà ottemperato dal capitano, al momento non c’è alcun’altra notifica da parte della Procura né dai ministeri. Stiamo in attesa, come in altri casi potrebbe esserci una rivalutazione da parte del ministero in autotutela”. Lo ha detto l’avvocato Riccardo Campochiaro.

“Domani andremo in Tribunale – ha aggiunto – a presentare la richiesta, i tempi sono brevi per la necessità, spero di avere risposte entro le 48 ore. Ma non dipende da noi. Non ci sono al momento alternative per smuovere la situazione che sembra essere stagnante”.

Associazioni presenteranno esposto a pm

“La Procura di Catania, che è molto attenta, conosce bene la situazione. So che ci sono associazioni che si stanno muovendo per presentare un esposto alla Procura di Catania sul trattamento dei migranti e sul fatto che non stati fatti sbarcare tutti”. Lo ha detto il legale della Humanity 1, l’avvocato Riccardo Campochiaro sul molo di Levante del porto.

Una bimba proveniente dal Togo deve essere urgentemente operata

La ong Emergenza Sorrisi si mette a disposizione affinché la bambina di undici mesi proveniente dal Togo e arrivata a bordo di Humanity 1 possa essere presto operata.

“Letta la notizia della piccola di undici mesi proveniente dal Togo nata con il labbro leporino e difficoltà nella

deglutizione ho subito deciso di mettere a disposizione della famiglia, e di quanti si stanno prendendo cura di loro, la nostra ong perché la bimba possa essere operata al più presto – ha detto il presidente di Emergenza Sorrisi Fabio Abenavoli -.

Siamo a disposizione anche per poter, ove utile, supportare l’organizzazione del suo trasferimento”.

In tre si buttano da nave Geo Barents, recuperati

Tre giovani migranti a bordo della Geo Barents ormeggiata a Catania si sono tuffati in mare nel tentativo di raggiungere la terraferma. Hanno nuotato fino ad un galleggiante e poi sono stati recuperati dalle autorità e

portati sul molo vicino alla nave di Medici senza frontiere. I tre stanno bene.

Tensioni al porto di Catania

Intanto un folto gruppo di manifestanti sta protestando al porto di Catania. Chiedono lo sbarco immediato di tutti i migranti. Scandiscono: “Libertà, tutti liberi, tutte libere”. I manifestanti hanno anche cercato di aprire uno dei cancelli che conducono alle banchine del porto.