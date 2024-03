è accaduto nel siracusano

I carabinieri di Lentini hanno arrestato un 34enne accusato di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata.

Madre inseguita in caserma

Nei giorni scorsi, la madre dell’indagato si è recata nella caserma dei militari per denunciare un episodio di maltrattamenti e proprio in quel momento il figlio, forse dopo aver seguito la donna, si è infilata negli uffici dei carabinieri minacciando la vittima.

Le armi nella disponibilità dell’uomo

Il 34enne è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare ed è stato trovato in possesso di una grossa mazza da carpentiere, che conservava in auto, e di un’arma utilizzata nella pratica delle arti marziali (nunchaku), rinvenuta nel borsello che portava addosso. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari nella sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria.

Figlio violento arrestato nel Trapanese

I carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne del luogo, gravato da pregiudizi di polizia, per maltrattamenti contro familiari e conviventi.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, intervenivano per una lite in corso tra madre e figlio segnalata – tramite numero di pronto intervento 112 – da alcuni vicini di casa.

Giunti tempestivamente sul posto, i militari cercavano di calmare gli animi e, nonostante la loro presenza, il 34enne sferrava uno schiaffo al volto della madre venendo immediatamente arrestato. Al termine delle formalità di rito e dell’udienza di convalida l’uomo è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Picchia e minaccia ripetutamente ex moglie e madre, arrestato

Uomo violento nei confronti della ex compagna e della madre. Per anni. E così nelle scorse settimane, la procura della Repubblica nell’ambito delle indagini a carico di un 40enne di Caltagirone, indagato per il reato di “maltrattamenti in famiglia” con recidiva reiterata, ha richiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l’emissione della misura cautelare in carcere, eseguita dai carabinieri del locale comando stazione.

Le indagini avrebbero fatto luce sulle condotte abituali e reiterate poste in essere dall’uomo nei confronti sia della ex moglie che della madre convivente. Tali abusi sono cominciati nel 2021, quando l’uomo, non lavorando, ha iniziato ad abusare di alcolici e far uso di sostanze stupefacenti, e pretendeva che la madre, con la sua pensione, provvedesse anche al suo mantenimento.