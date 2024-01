è accaduto nel siracusano

Il suo obiettivo era chiaro: entrare in una macelleria, a Floridia, minacciare il titolare, prendere i soldi e poi scappare. Un piano riuscito male ad una donna, una 33enne, che è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di tentata rapina.

La rapina

Secondo una prima ricostruzione dei militari dell’Arma, l’indagata, nei giorni scorsi, si sarebbe presentata nell’attività commerciale, come se fosse una cliente, entrata nel locale per acquistare carne. Invece di chiedere merce avrebbe preteso la consegna del denaro, tutto quello che era contenuto in cassa e per essere più convincente avrebbe afferrato uno dei coltelli del macellaio puntandoglielo contro.

La reazione del macellaio

Solo che non si sarebbe aspettata la reazione dell’uomo che ha reagito in modo veemente, al punto da mettere in fuga la donna, che, stando a quanto emerso dalle testimonianze, ha fatto perdere le sue tracce. Il commerciante ha presentato una denuncia ai carabinieri della tenenza di Floridia che hanno avviato le indagini per risalire all’identità della donna: sono state raccolte le testimonianze del macellaio e quelle di altre persone che erano nei pressi del locale.

Le telecamere

A quel punto, i militari hanno prelevato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona e dopo aver passato al setaccio ogni frammento video sono riusciti ad identificare la presunta rapinatrice.

“I riscontri investigativi immediatamente acquisiti dai militari, anche attraverso l’analisi dell’impianto di videosorveglianza, hanno trovato piena corrispondenza con quanto denunciato dalla vittima del reato e permesso di costruire un solido quadro probatorio” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

Ai domiciliari

La relazione è stata inviata alla Procura della Repubblica di Siracusa che ha chiesto al giudice per le indagini del Tribunale di Siracusa l’emissione della misura cautelare nei confronti della 33enne. Il gip, nelle ore scorse, ha firmato l’ordinanza di arresto che è stata eseguita dai carabinieri di Floridia che, dopo aver rintracciato la donna, l’hanno dichiarata in stato di arresto. L’indagata, come disposto dal giudice, si trova ai domiciliari.