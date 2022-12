37enne arrestato dai carabinieri a priolo

I carabinieri di Priolo Gargallo e della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 39enne che avrebbe minacciato con una pala ed una mazza in ferro i suoi parenti.

Chiesti soldi per comprare droga

Avrebbe voluto dei soldi e sarebbe stato disposto a tutto per avere del denaro che, stando alle indicazioni delle forze dell’ordine, gli sarebbe servito per comprare della droga.

Bloccato con lo spray al peperoncino

Le vittime, temendo per la loro incolumità, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri che si sono recati sul posto in pochi minuti. Hanno incrociato il 39enne, che era in evidente stato di alterazione e soprattutto con quelle armi in mano, per cui i militari hanno deciso di usare lo spray al peperoncino per placarlo.

Ai domiciliari

Ed ha fatto effetto, l’uomo è stato immobilizzato e condotto in caserma, dove, al termine degli accertamenti, è stato dichiarato in stato di arresto con le accuse di minacce aggravate dall’uso di un’arma impropria e le lesioni procurate ai militari. Come disposto dalla Procura di Siracusa è stato sottoposto agli arresti domiciliari e nelle prossime ore sarà sentito dal gip del Tribunale di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.