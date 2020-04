L'invenzione

Per evitare il rischio di contagio nell’ufficio dell’Asp di Floridia, che ospita il presidio territoriale, alla responsabile del servizio di medicina legale, Cettina Visconti, è venuta in mente un’idea: separare l’area del personale da quella riservata all’utenza. Il nodo era come realizzarla, del resto con tutti i problemi che la direzione generale dell’azienda sanitaria di Siracusa sta affrontando sarebbe stato difficile immaginare una soluzione immediata per l’ufficio di Floridia. Inoltre, c’era anche la questione economica da affrontare, per cui, dopo un confronto con qualche amico ed un giro su Internet, la responsabile di Medicina legale ha trovato la soluzione: teli trasparenti plastificati in Pvc.

“Oltre a questi teloni – racconta a BlogSicilia la responsabile del servizio di medicina legale, Cettina Visconti, originaria di Palermo – ho comprato di tasca mia dei listelli di legno per il supporto, 4 tasselli per realizzare i fori amovibili, del nastro retinato e doppio, allo scopo di evitare che qualcuno possa tagliarsi. Sono state, così, ricavate delle fessure da cui gli utenti possono passare documenti al personale senza alcuna possibilità di contatto”. In poche ore, la responsabile di Medicina legale ha realizzato le aree sicure con una spesa di appena 10 euro. “Non sono serviti tanti soldi – spiega Cettina Visconti – è bastata solo un po’ di inventiva”.

Alle invenzioni, in economia, è abituata la responsabile di Medicina legale del presidio territoriale di Floridia, infatti appena un mese fa si è resa protagonista di un tutorial per la realizzazione di mascherine artigianali. Era quello il periodo in cui era più semplice trovare oro per strada che mascherine. Cettina Visconti riuscì a produrre in pochi minuti 50 mascherine a costo zero, trovando anche il tempo di realizzare un video tutorial per spiegare la tecnica. Quelle mascherine, una volta realizzate, furono distribuite al personale dell’ufficio dell’Asp di Floridia ma una parte fu anche data a qualche commerciante di generi alimentari che, in quel momento, ne era sprovvisto.