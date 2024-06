previsto anche un mezzo per le tappe turistiche

“Lasciate le auto nei parcheggi e venite in Ortigia con le navette”. E’ l’appello del sindaco di Siracusa, Francesco Italia nel giorno in cui parte il piano per la mobilità nel centro storico con l’apertura di 2 parcheggi: uno in via Elorina, nella zona sud della città, a ridosso del mercato ortofrutticolo, e l’altro in via von Planten, a due passi dalla caserma dei vigili del fuoco.

I parcheggi

In questi due spazi, si potranno lasciare, in modo gratuito, ma solo nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica e fino al 30 settembre, i veicoli e contestualmente salire sulle navette della Sais, l’azienda che un anno fa ha sostituito l’Ast nella gestione del trasporto pubblico, per giungere in Ortigia. Insomma, come accade nelle grandi città turistiche che per arrivare in centro non servono le auto. Il servizio sarà, come spiegato dall’amministrazione sperimentale e dunque temporaneo, evidentemente il Comune intende rettificare il piano a seconda delle difficoltà che subirà il servizio.

Gli orari delle navette Elorina ed i costi

Questo il percorso delle navette del parcheggio “Elorina” dalle 18 fino alle 2 : via Elorina, via Bengasi, via Rodi e corso Umberto I. Si scende ai piedi del Ponte umbertino per poi proseguire a piedi. Da corso Umberto, la navetta tornerà indietro fino al parcheggio. Secondo le informazioni del Comune di Siracusa, la frequenza delle navette è di 10 minuti. In merito alle tariffe del mezzo, ecco il piano: corsa singola 1,20 euro – se a bordo 1,50 euro – biglietto giornaliero 3,00 euro – sono validi tutti gli abbonamenti.

Orari delle navetta Von Platen e le tariffe

Questo il percorso delle navette del parcheggio “Von Platen” dalle 18 fino alle 2: parcheggio “Von Platen”, Via Augusto Von Platen, Viale Teocrito, Corso Gelone, Via Catania, Via Tripoli, Via Bengasi, Via Rodi, Via Malta, Corso Umberto. Anche qui, gli utenti potranno proseguire a piedi entrare nel cuore di Ortigia. Al ritorno, ecco il percorso fino al parcheggio: Via Foro Siracusano, Corso Gelone, Viale Teocrito, Via Augusto Von Platen, Parcheggio “Von Platen”. I costi delle navette: corsa singola 1,20 euro – se a bordo 1,50 euro – biglietto giornaliero 3,00 euro – sono validi tutti gli abbonamenti.

Navetta turistica circolare

Nel piano della mobilità, è prevista anche la navetta turistica circolare dalle 17 alle 23,30: il servizio, secondo quanto indicato dal Comune, durerà fino al 31 luglio. Saranno toccate le zone più importanti sotto l’aspetto turistico: Teatro Greco, Via Romagnoli, Via Von Platen, Via Luigi Cadorna, Piazza Euripide, Via Epicarmo, Via Ierone II, Via Agatocle, Via Diaz, Via Catania, Via Bengasi, Via Rodi, Via Malta, Ponte Santa Lucia, Corso Matteotti, Via Delle Maestranze, Lungomare, Ponte Umbertino, V. Regina Margherita, Viale Cadorna, Viale Teocrito, Via Augusto. La frequenza è ogni 50 minuti. Corsa singola 1,20 euro, se a bordo 1,50 euro, biglietto giornaliero 3,00 euro – sono validi tutti gli abbonamenti.