inchiesta nata dopo l'esposto della famiglia della vittima

Il gup del Tribunale di Siracusa ha fissato per il 14 novembre prossimo l’udienza per la richiesta di rinvio a giudizio per un medico del Pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola.

La richiesta della Procura

A chiedere il giudizio per il professionista è stata la Procura di Siracusa che aveva aperto un’inchiesta a seguito della morte di Franzo Caruso, deceduto ad Avola il 20 settembre del 2020.

La vicenda e la denuncia della famiglia

La famiglia, rappresentata dall’avvocato Natale Vaccarisi, ritiene che vi siano state delle negligenze da parte del medico imputato, in quanto, secondo la ricostruzione dei parenti della vittima, il paziente si era recato più volte al Pronto soccorso, accusando vari sintomi. E’ stata anche disposta da parte della Procura di Siracusa una perizia, eseguita da un medico legale, che avrebbe evidenziato delle criticità nelle cure del paziente.