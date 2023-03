famiglia chiede autopsia, per la procura è suicidio



Una marcia per chiedere che si faccia luce sulla misteriosa morte di Vincenzo Cancemi, il 42enne di Pachino trovato senza vita il 28 aprile dello scorso anno nella casa di campagna dei genitori, in contrada Lettiera, a Pachino. Il corteo, organizzato dal comitato “Verità e Giustizia per Vincenzo Cancemi”, si è tenuto a Pachino ed hanno preso parte i familiari della vittima ed anche la stessa sindaca, Carmela Petralito, che nelle ultime ore ha ritirato le sue dimissioni da capo dell’amministrazione.

La vicenda giudiziaria

I manifestanti spingono perché gli inquirenti approfondiscano la vicenda anche se la Procura di Siracusa ha chiesto l’archiviazione a cui si è opposta la difesa della famiglia, rappresentata dall’avvocato Nunzia Barzan. Il gip del Tribunale di Siracusa Andrea Migneco si è riservato sulla decisione, cioè se accogliere l’indicazione dei magistrati o disporre ulteriori indagini sul caso.

La famiglia chiede autopsia, per la Procura è suicidio

La famiglia, fin dal primo giorno, chiede l’autopsia sul corpo del 42enne, ipotizzando che qualcuno potrebbe aver causato il decesso della vittima mentre per la Procura si tratta di suicidio. Secondo gli inquirenti, un video registrato pochi istanti prima della morte di Cancemi avrebbe ripreso le fasi del drammatico gesto dell’uomo che sembra rivolgersi alla sua compagna con cui avrebbe avuto un rapporto turbolento.

Il caso a Le Iene

La vicenda è finita anche nella trasmissione Le Iene, andata in onda la settimana su Italia 1 e nel corso del servizio l’inviato ha ascoltato il commento della donna che non è indagata.

“La donna è un consigliere comunale”

Ma sul profilo della donna in questione e soprattutto sul ruolo pubblico che riveste, Barbara Fronterrè, consigliere comunale di Pachino, esce allo scoperto.

“Vincenzo deve essere sepolto e questa vicenda chiusa allontanando ogni ombra. Ciò detto, emerge una questione che investe il Consiglio comunale di cui faccio parte. Infatti, la donna che nel video è intervistata come compagna di Vincenzo, protagonista della relazione “tossica”, è un consigliere comunale. Tutti siamo stati in grado di riconoscerla” scrive in un post il consigliere comunale di Pachino, Barbara Fronterrè, che è stata candidata a sindaco nella tornata elettorale del 2021, vinta poi da Carmela Petrolito, dimessasi nei giorni scorsi.

“Si dimetta”

Secondo quanto sostenuto dalla Fronterrè, non ci sarebbero, a suo avviso, le condizioni morali e politiche perché la donna continui a mantenere il ruolo di consigliere comunale.

.