Movida selvaggia, polizia ferma serata danzante in un locale senza licenza

19/07/2023

Giro di vite della Questura di Siracusa contro la movida selvaggia. Nelle ore scorse, gli agenti della Divisione amministrativa, al termine di un controllo, hanno denunciato il titolare di un locale, situato nella zona balneare della città, per aver organizzato una serata danzante senza le prescrizioni dell’autorità di Pubblica sicurezza a tutela dell’incolumità pubblica.

L’accertamento: titolare senza autorizzazioni

L’attività info-investigativa dei poliziotti ha fatto emergere che il titolare non era in possesso di alcun titolo autorizzativo per organizzare la serata danzante e per tale motivo è stato denunciato.

La multa salata

Inoltre, all’uomo é stata contestata la sanzione amministrativa per un importo che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 20 mila per avere esercitato attività rumorosa senza l’autorizzazione rilasciata dal comune di Siracusa.

Cosa occorre per la licenza

La Questura di Siracusa, in merito agli spettacoli serali, che prevedono esibizioni musicali e balli, fa sapere che

“senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, feste da ballo, né altri simili spettacoli o trattenimenti”. Inoltre, per averla occorre una verifica di una commissione tecnica per testare la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte nel caso di incendio.

Le norme sull’acustica

Inoltre, la normativa sull’inquinamento acustico stabilisce che nei locali ove si diffonde musica, a prescindere se trattasi di musica dal vivo o di sottofondo musicale, è obbligatoria la “perizia fonometrica” da presentare agli enti preposti ai controlli. Infine, va richiesta l’autorizzazione SIAE (Società Italiana Autori Editori), che va esibita in occasione dei controlli, pena l’emissione di sanzioni amministrative e/o penali.

Le indagini

Sono in corso di svolgimento “ulteriori controlli presso i locali ove vengono effettuati spettacoli pubblici allo scopo di accertare il rispetto della normativa vigente a tutela della sicurezza pubblica” spiegano dalla Questura di Siracusa.