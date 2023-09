il blitz ad augusta, nel siracusano

Blitz degli agenti di polizia di Augusta contro la movida selvaggia. La prima ispezione è scattata in un locale di Brucoli, frazione marinara, dove era in corso una serata danzante. L’evento non era autorizzato, inoltre l’emissione musicale si era prolungata all’1,30, oltre i limiti imposti dall’ordinanza del sindaco.

Lavoro nero

Inoltre, lo stesso proprietario era stato precedentemente diffidato dalla polizia al rispetto delle norme. Nel corso dei controlli, è emerso dell’altro: 4 lavoratori erano privi di contratto e 3 persone addette ai servizi di sicurezza e controllo non erano iscritti nell’albo della Prefettura.

Multa da 20 mila euro

“Il titolare dell’attività ha rimediato una sanzione per un importo di 20.000 euro ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria per le violazioni di carattere penale” spiegano dalla Questura di Siracusa.

Un altro locale sanzionato

Inoltre, nel corso di un ulteriore controllo effettuato in un’altra attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono state riscontrate alcune violazioni riguardanti lo svolgimento di una serata danzante non autorizzata. Dai controlli si evinceva, altresì, che i locali non erano stati sottoposti a preventiva verifica di agibilità come disposto dalle norme del TULPS.

Anche in questo caso, è stata riscontrata la presenza di una persona addetta ai servizi di sicurezza senza iscrizione nell’albo prefettizio. C’era anche un lavoratore non autorizzato che sovrintendeva le attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il titolare dell’attività ha avuto una multa di 6.000 euro e segnalato