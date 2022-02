incidente nel porto di siracusa

I militari della Capitaneria di Porto di Siracusa hanno tratto in salvo un uomo che si era ribaltato con la sua barca nell’area della rada di Siracusa. Il naufrago, secondo le informazione della Guardia costiera, era infreddolito e spaventato e si trovava nello specchio acqueo tra la Penisola della Maddalena e lo scoglio Galera. E’ stata una chiamata di soccorso al numero Blu, il 1530, a fare scattare l’intervento di una motovedetta della Capitaneria di Porto.

Le operazioni di salvataggio sono state complicate dalle onde, per cui dalla motovedetta della Guardia costiera si è gettato in acqua il rescue swimmer, un soccorritore specializzato che ha raggiunto il naufrago, ormai privo di sensi. La vittima è stata caricata a bordo del mezzo nautico ed una volta arrivato a terra, l’uomo è stato trasferito in ambulanza al 118.