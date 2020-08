La vicenda

Due grandi navi da crociera della compagnia statunitense Norwegian Cruise Line sono ormeggiate da giorni al Porto Grande di Siracusa. Non ci sono turisti, solo il personale dei due “bisonti” del mare, impegnato in alcuni “lavori di manutenzione che dovrebbero durare fino a novembre” fanno sapere fonti del Comune di Siracusa. E’ tutto in regola, ci sono le autorizzazioni della Capitaneria di Porto ma a Siracusa si è aperto il dibattitto sull’opportunità di “tenere a mollo” due corazzate, capaci di occupare uno spazio visivo abbastanza ampio.

“Il governo nazionale ritiene che il Porto Grande di Siracusa – spiega l’ex assessore comunale all’Ambiente, Alessandro Spadaro – possa essere considerato un porto da rimessaggio di navi da crociera? Ebbene, evidentemente si. Via questi giganti del nostro porto. Il Porto Grande di Siracusa è tra i più antichi e suggestivi del mediterraneo. Teatro di storiche battaglie navali, oggi relegato a porto di “sosta tecnica” dal governo. Altro inquinamento. Via subito”.

“Va detto, in via preliminare, che il sistema crocieristico – dice Giuseppe Patti, ambientalista – non è sostenibile per Siracusa. Sulla presenza delle due navi, dico che ci stanno privando del nostro stadio del mare. Quanto all’inquinamento ritengo che qualcosina di poco pulito in aria la rilasciano potremmo richiedere il riposizionamento della centralina in via Malta”.

Tra i critici anche Corrado Giuliano, uno dei leader di Lealtà e Condivisione, un movimento che ha una presenza nella giunta del sindaco Italia. Ed è all’amministrazione che si rivolge.

“A parte la cancellazione degli Iblei, del Maniace, della Marina, di Ortigia, a seconda del punto panoramico di osservazione, questi condomini – spiega Giuliano – galleggianti, inquinano più di tutte le auto in Europa. Il rapporto T&E denuncia da anni l’uso di carburanti in assoluto più sporchi. Buona parte delle emissioni da grande nave da crociera si concentra nel Mediterraneo, ai punt più alti l’Italia, la Spagna e la Grecia. Siracusa si candida a contribuire a questo record? La immagine del fumo nero emesso è simbolica ed assai significativa. Venezia da qualche settimana ha detto No alle Grandi Navi, Siracusa non può fare da meno. Sappiamo che vi sono interlocuzioni avviate per l:avvio del traffico crocieristico nel nostro Porto, vorremmo saperne di più. Pare che sia stato solo rimandato l’avvio del traffico crocieristico, a causa del Covid. Ma che sarà sicuramente avviato. Vorremmo capire cosa fanno nel nostro porto due grandi navi, e ciò in considerazione che Siracusa non ha cantieri né infrastrutture per manutenzioni di tal genere. Fanno prove generali? Caro Sindaco, cari Assessori caro Comandante di Porto, perché non ci chiarite la ragione di queste presenze incombenti sulla piccola Ortigia?