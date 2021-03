"nessun pericolo" replica vincenzo parlato

Tante persone hanno partecipato all’inaugurazione di un negozio a Sortino

Sono scoppiate le polemiche per il rischio assembramenti

Sul posto c’erano il sindaco e la Polizia municipale per controllare che tutto fosse in ordine

L’inaugurazione di un negozio, a Sortino, nel Siracusano, con la partecipazione di un buon numero di persone, ha scatenato paure, a causa del rischio degli assembramenti e polemiche, per via della presenza del sindaco.

“L’apertura di un’attività commerciale è un buon segnale per l’economia ma le regole dovrebbero essere uguali per tutte” scrive in un post Sebastiano Bongiovanni, consigliere dell’Unione dei Comuni “Valle degli Iblei” di cui fa parte Sortino, alludendo al rispetto delle norme per il contenimento sanitario che impongono i divieti di assembramenti.

Polizia municipale e sindaco sul posto

Sul posto oltre al sindaco, Vincenzo Parlato, c’erano gli agenti della Polizia municipale e le foto che hanno testimoniato la loro presenza hanno fatto il giro dei social e delle chat.

“Nessun pericolo”

“Quando sono arrivato sul posto – racconta il sindaco Vincenzo Parlato a BlogSicilia – c’era parecchia gente ed a quel punto mi sono rifiutato di dare il via all’inaugurazione del locale. A quel punto, più della metà della persone era andata via, gli altri si sono distanziati ed indossavano le mascherine. Il tutto si è consumato in 5 minuti, ed in quest’arco temporale, c’è stata pure la benedizione del parroco ma l’iniziativa si è svolta nella massima sicurezza ed all’aperto. Dunque, nessun pericolo. Solitamente, non mi piace, specie in un momento del genere, prendere parte ad inaugurazioni ma la nascita di una nuova attività commerciale, in un periodo in cui molti negozi chiudono, è un avvenimento importante”.

Assembramenti ad Avola

Nello scorso fine settimana ad Avola, si sono verificati degli assembramenti ma in quel caso si trattava di giovani che si sono ritrovati quasi tutti senza mascherina in piazza Esedra, nel cuore della città della mandorla. Prima del week-end, gli agenti di polizia avevano sanzionato 17 persone che stavano partecipando ad una festa di compleanno in contrada Bella Pettinata, ad Avola.

Priolo verso la zona rossa

A Priolo, invece, la zona rossa è ormai ad un passo, come annunciato dal sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, preoccupato per l’aumento dei contagi nel Comune industriale del Siracusa. Nei giorni scorsi, lo stesso sindaco aveva chiuso le scuole, evidentemente questo non è bastato per stoppare il contagio da Covid19.

“Il coordinatore Covid dell’Asp di Siracusa, Ugo Mazzilli, ha comunicato oggi l’aumento esponenziale dei casi, che hanno superato il limite consentito per legge” ha detto il sindaco che ha già avanzato la richiesta per la zona rossa al Presidente della Regione e al Prefetto di Siracusa.