il suo locale trovato in condizioni igieniche precarie

Indagine antidroga dei carabinieri a Canicattini Bagni, nel Siracusano

Il proprietario di un bar si era messo in proprio per lo spaccio

La droga scovata tra i gelati del suo furgone frigo

I carabinieri hanno denunciato il proprietario di un bar, 49 anni, di Canicattini Bagni, nel Siracusano, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

La droga tra i gelati

Nel corso di un controllo nel furgone frigo del commerciante, usato per la vendita di gelati e granite, i militari hanno rinvenuto un quantitativo di hashish: la droga è stata posta sotto sequestro, l’uomo, invece, è stato iscritto nel registro degli indagati, per cui nei suoi confronti si aprirà un procedimento giudiziario.

Lo spaccio col furgone

Secondo quanto indicato dai carabinieri, il 49enne avrebbe sfruttato il suo furgone per piazzare la droga, convinto che nessuno avrebbe avuto dei sospetti ma a portarlo nella rete dei militari, in modo inconsapevole, sarebbe stato un tossicodipendente, uno di quelli che avrebbe acquistato l’hashish dall’indagato. Insomma, un cliente, per l’accusa, e così è bastato seguirlo per arrivare al 49enne.

Il bar sporco secondo i Nas

L’ispezione nel suo mezzo è stato compiuto insieme ai carabinieri del Nas, che hanno avviato i controlli anche nel bar dell’uomo dove sono stati rinvenuti circa 2 grammi di cocaina nascosti in un sacco di farina. Sono state contestate delle violazioni amministrative per le scarse condizioni igieniche del locale e sono state elevate multe per circa 4000 euro.

Minore arrestato per droga

Lo spaccio di droga ormai è esteso ovunque, come dimostra non solo l’indagine sul proprietario del bar ma anche l’arresto delle ore scorse a Lentini, sempre nel Siracusano, della polizia. Gli agenti hanno fermato un 15enne accusato di essere il gestore di una coltivazione di marijuana in un casolare di campagna. Sono stati rintracciati circa 120 rami di marijuana disposte su apposite filiere in fase di essiccazione, per un totale di circa 2800 grammi di marijuana.