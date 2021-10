operazione della squadra mobile di siracusa

Blitz degli agenti della Squadra mobile di Siracusa in via Algeri, nel rione della Mazzarrona, una delle principali piazze dello spaccio. Sono stati arrestati Antonino Lombardo Facciale, 26 anni, ed Emanuele Campisi, 33 anni, che, secondo la ricostruzione dei poliziotti, erano impegnati insieme nella vendita di stupefacenti, reato per cui sono finiti ai domiciliari.

Scovata una pistola

Il ventiseienne deve anche rispondere di detenzione di arma, in quanto nella sua disponibilità avrebbe avuto una pistola calibro 22 con matricola abrasa. Nel complesso, gli agenti della Squadra mobile hanno sequestrato alcune dosi di hashish, cocaina, marijuana e denaro contante, 245 euro, probabile frutto dell’attività di spaccio.

I precedenti del 26enne

Da quanto fanno sapere dalla Questura di Siracusa, il 26enne ” in passato si è reso protagonista di numerosi illeciti penali fra i quali si ricordano tre arresti in flagranza negli ultimi tre mesi ed in particolare un arresto, sempre per spaccio di droga, operato nello stesso luogo nel mese di luglio”. I due, come disposto dalla Procura di Siracusa, sono finiti ai domiciliari, in attesa di essere interrogati dal gip in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Nel blitz di ieri scovata una bomba

Ieri gli stessu agenti della Squadra mobile di Siracusa, al termine di una perquisizione in una palazzina in viale dei Comuni, nella zona nord della città, hanno rinvenuto sulla terrazza una bomba artigianale, del peso di circa mezzo chilo. Il sospetto è che sarebbe dovuto essere usato per un’altra intimidazione ai danni di un’attività commerciale. Resta da capire chi ne avesse la disponibilità, magari uno dei residenti dello stabile ma non è escluso che quel posto fosse solo una sorta di “magazzino” per un gruppo di persone, specializzato negli attentati.

Contestualmente, all’interno di un appartamento è stata rintracciata una pistola lanciarazzi clandestina, calibro 22, nella disponibilità dell’inquilino, un uomo di 58 anni, che è stato arrestato per detenzione abusiva di arma.