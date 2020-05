La vicenda

Era stato lo stesso sindaco di Francofonte, Daniele Lentini, a denunciare, nei giorni scorsi, il primo caso di covid19 nel suo Comune, a nord di Siracusa. Ma nella serata di ieri, c’è stata la marcia indietro, perché, per fortuna, quell’uomo, indicato come contagiato dal virus, è solo un falso positivo. “In merito al caso di contagio da covid19 riscontrato qualche giorno fa nella nostra comunità, l’amministrazione comunale – spiega in un post il Comune di Francofonte – informa che da successive analisi di riscontro è stato accertato che fortunatamente si trattava di un caso di così detto “falso positivo”, quindi il nostro concittadino è negativo al covid19, per scrupolo le analisi sono state effettuate anche sui familiari del presunto contagiato, e sono risultati anch’essi tutti negativi”

Dunque, allarme rientrato nella comunità di Francofonte ma la stessa amministrazione invita la popolazione a non abbassare la guardia. “Rassicuramo quindi tutta la popolazione che ad oggi Francofonte – spiega il Comune di Francofonte in un post – resta una delle poche comunità della Sicilia a 0 (ZERO) casi di contagio. Invitiamo comunque tutta la cittadinanza a tenere sempre alto il livello di attenzione – fanno sapere dal Comune di Francofonte – e a porre in atto tutte le procedure (dispositivi di protezione individuale, distanziamento sociale) per scongiurare casi di contagio”.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’isola, aggiornato a ieri sera, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 118.859 (+1.433 rispetto a ieri), su 106.277 persone: di queste sono risultate positive 3.395 (+7), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.539 (-16), 1.589 sono guarite (+23) e 267 decedute (0).