oltre 5 mila persone in piazza duomo

Da una parte i festeggiamenti per l‘arrivo del nuovo anno, dall’altra le attività delle forze dell’ordine per fermare le azioni criminali.

Oltre 5 mila in piazza Duomo

In piazza Duomo, a Siracusa, oltre 5 mila persone si sono date appuntamento per salutare il 2022 e brindare al 2023: sul palco, allestito dal Comune, sono saliti alcune band che hanno fatto ballare i partecipanti all’evento. Al conto alla rovescia, ha preso parte il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, con tanto di spumante, per l’augurio di un anno proficuo per la città.

Due ladri arrestati

Nella notte di Capodanno, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Siracusa, si sono recati in via Elorina, nei pressi di un locale dove si stavano svolgendo i festeggiamenti per il nuovo anno. Hanno arrestato per furto su autovetture un 32enne originario di Avola ed un 44enne di Siracusa, entrambi con diversi precedenti per reati contro il patrimonio.

Refurtiva restituita

I due sono stati sorpresi mentre stavano rompendo con delle pietre i finestrini delle auto, posteggiate per trafugare soldi e oggetti. La refurtiva costituita da borse, portafogli, occhiali da sole, cappotti e soldi, è stata restituita ai

proprietari dei mezzi. I presunti ladri, accusati di furto aggravato e danneggiamento sono ai domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria.

Minacce ai genitori, denunciato

Gli agenti delle Volanti, nella notte dell’ultimo dell’anno, sono intervenuti per una segnalazione di lite in famiglia in un appartamento nella zona nord della città. Al termine del controllo, hanno denunciato un uomo di 30 anni per minacce gravi nei confronti dei propri genitori.

Lite al Pronto soccorso

Inoltre, nella serata della stessa giornata, gli agenti sono corso al Pronto soccorso dell’ospedale per via di alcune minacce rivolte al personale medico. Un giovane era andato in escandescenze, insieme alla madre ed al nipote, che erano con loro. Il ragazzo e la madre, 60 anni, sono stati denunciati per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e minacce aggravate, infine il minore il sedicenne è stato denunciato anche per danneggiamento della porta del nosocomio che ha colpito con calci.

Aggressione dopo incidente, un arresto

Ad Avola, polizia e carabinieri sono intervenuti per una lite in strada tra due fratelli ed hanno arrestato un uomo, di 37 anni, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale poiché, mentre gli agenti stavano cercando di riportarlo alla calma, avrebbe colpito al volto uno di essi e per il reato di evasione, poiché lo stesso era sottoposto agli arresti domiciliari e si trovava fuori dalla propria abitazione.