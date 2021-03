È stato presentato il progetto per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa. Le caratteristiche sono state illustrate dal responsabile dello studio Picchi, vincitore del concorso di idee indetto dalla Prefettura di Siracusa. Erano presenti il presidente della Regione, Nello Musumeci, l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, il commissario per il nuovo ospedale, il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto ed i sindaci del Siracusano.

Le caratteristiche

Il nuovo ospedale, che sarà di secondo livello e realizzato in una area a ridosso della Statale 124, alla periferia sud di Siracusa, avrà tre piani, 425 posti letto, camere, singole, luce naturale ovunque, percorsi separati degenti-visitatori, immerso in un parco urbano di 16mila metri quadrati, specchi d’acqua per 18 mila metri quadrati.

Tac e ambulatori

Ci saranno inoltre 34 ambulatori, due sale tac, 4 di radiografia, 4 di ecografia, una mammografia e risonanze magnetiche. Il solo piano terra è di circa 1.600 mq.

Parto in acqua

Percorsi differenti per il pronto soccorso. Al primo piano, ci sarà l’area materno-infantile con possibilità di parto in acqua.

Sale travaglio

Ci saranno quattro sale travaglio ed ancora, una terapia intensiva neonatale capace di sei posti, 11 per neonatologia. Il blocco operatorio avra’ dodici sale, due ibride: una radiologica, una robotica.

Al secondo piano e al terzo 288 camere singole di 18 metri quadrati e toilette. Ogni camera, nel corso del tempo, può trasformarsi con pareti prefabbricate in camera per infetti e immunodepressi.

Musumeci

Nel corso del suo intervento, il presidente della Regione ha detto che saranno realizzati altri due ospedali in Sicilia.

Sono in progetto due nuovi ospedali in Sicilia ed altri 10 saranno riqualificati”. Lo ha detto a Siracusa il presidente della Regione, Nello Musumeci, nel corso della presentazione del nuovo ospedale di Siracusa. “La riqualificazione dell’edilizia sanitaria è stato uno degli obiettivi del mio governo. Dopo cinquant’anni – ha detto Musumeci- finalmente avremo a Siracusa un ospedale di taglio europeo”. Il presidente della Regione ha spiegato che il piano per l’edilizia sanitaria è frutto di un accordo bipartisan . “I veti incrociati – ha detto Musumeci- hanno impedito di realizzare l’ospedale in questa terra di Sicilia: meglio non far fare piuttosto che fare. La peggiore politica ha avuto sopravvento. Ma adesso abbiamo creato un gioco di squadra”.