Si è concluso al palazzo di giustizia di Siracusa davanti al gip del Tribunale di Siracusa l’interrogatorio di convalida nei confronti di Francesco Milici, il 22enne di Francofonte destinatario di un fermo per l’omicidio di Nicolas Lucifora, il 16enne accoltellato a morte a Francofonte nella notte tra il 19 ed il 20 aprile scorso.

L’interrogatorio

Il giovane indagato, difeso dagli avvocati Vanessa Impeduglia e Massimiliano Lo Presti, ha ribadito, come aveva fatto nelle ore scorse con i magistrati della Procura di Siracusa, di essersi difeso da un’aggressione da parte della stessa vittima e di un altro giovane e di aver inflitto dei colpi con il coltello alla cieca, senza comprendere verso chi li stesse sferrando, in quanto aveva il viso coperto di sangue.

Autopsia il 29 aprile a Catania

Durante il suo interrogatorio, il 22enne ha dato nuove indicazioni sulla dinamica che, secondo la difesa, potrebbero costituire una svolta alle indagini. Il giudice si è ritirato in Camera di consiglio per la sua decisione attesa nelle prossime ore, frattanto è stata fissata l’autopsia sul corpo senza vita del sedicenne: si terrà il 29 aprile alle 9,30 al Policlinico di Catania. La difesa dell’indagato, che resta ancora in carcere, ha nominato Maria Francesca Berlich come consulente di parte.