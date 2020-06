E' accaduto a Lentini

Una donna di 32 anni, Giuseppina Ponte, è stata uccisa con due colpi di pistola mentre si trovava in un’abitazione, in una palazzina in via Sicilia, a Lentini, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa a sparare sarebbe stato un anziano di 82 anni con cui la vittima, originaria di Francofonte, conviveva da poco tempo. L’omicidio si è consumato intorno alle 11 e sono stati i vicini di casa, allarmati dal rumore degli spari a chiedere l’intervento dei militari che si sono recati in quell’appartamento. Quando hanno messo piede nella casa, c’era il corpo della vittima in una pozza di sangue e per lei non c’era più nulla da fare.

Il pensionato, che è in stato di fermo, è sotto interrogatorio da parte degli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, che hanno aperto una inchiesta per omicidio. Il pm titolare del fascicolo è Marco Dragonetti che, insieme ai carabinieri, sta provando a risalire alle cause che hanno spinto l’anziano ad ammazzare la trentaduenne. Ci sarebbe stata una lite in quell’abitazione, probabilmente i due avrebbero discusso in modo animato solo che quei toni avrebbero esasperato l’anziano, al punto da fargli prendere la decisione di far tacere per sempre la trentaduenne. Gli inquirenti, però, intendono andare a ritroso nel tempo per comprendere quale fosse il rapporto tra la vittima ed il presunto assassino, da chiarire ad esempio se la donna fosse entrata nella casa in via Sicilia come collaboratrice domestica. I carabinieri di Siracusa hanno posto sotto sequestro l’appartamento per compiere i rilievi e ricostruire i minuti precedenti al delitto ma da una prima ispezione del medico legale sembra che la donna sia stata centrata da due colpi al torace. I proiettili, presumibilmente esplosi da breve distanza, hanno toccato in modo irreversibile gli organi vitali, che non hanno dato scampo alla vittima. La salma è stata sequestrata e nelle prossime ore si terrà l’autopsia prima della restituzione della salma alla famiglia.