le conversazioni dei testimoni del delitto

Nel processo sull’omicidio Nastasi sono state ascoltate le intercettazioni

A parlare sono i presunti testimoni del delitto per cui un pachinese è alla sbarra

Il corpo della vittima non è mai stato ritrovato

Si tratta di un caso di lupara bianca per un debito di droga

Nel processo sull’omicidio di Emanuele Nastasi, il 34enne, pachinese, sparito nel gennaio del 2015 il cui corpo non è stato mai trovato, sono “entrate” le intercettazioni, che testimonierebbero non solo l’omicidio ma anche la rete di copertura attorno all’unico imputo: Raffaele “Rabbiele” Forestieri, 40 anni.

Un carabiniere in aula

Nell’aula della Corte di Assise di Siracusa è stato sentito uno dei carabinieri che ha condotto le indagini sul delitto, per il quale i magistrati, il Procuratore aggiunto Fabio Scavone ed il sostituto Gaetano Bono, ritengono responsabile Paolo Forestieri, quest’ultimo ucciso a fucilate il 28 marzo del 2015 in via Maucini, a Portopalo, per cui è stato condannato in via definitiva, a 12 anni di carcere, un ventiseienne pachinese, Enrico Dimaiuta.

Le intercettazioni

In alcune delle conversazioni, che coinvolgono 4 persone, testimoni oculari indagati per favoreggiamento, sarebbe emerso il delitto, a cui qualcuno avrebbe assistito. Uno avrebbe detto di aver visto la vittima colpita, un altro, invece, avrebbe assicurato di aver visto Nastasi a terra, “come un tappetino”.

Il movente dell’omicidio

Secondo quanto ricostruito dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa e dei magistrati della Procura, Nastasi, scomparso il 4 gennaio del 2015, avrebbe contratto con Forestieri, indicato dagli inquirenti come un esponente dello spaccio a Pachino, un debito di soli 80 euro per l’acquisto di eroina ma quella partita non sarebbe stata di qualità ed avrebbe protestato con i suoi fornitori che, secondo i magistrati, Fabio Scavone e Gaetano Bono, lo avrebbero condannato a morte.

L’arresto

Raffaele “Rabbiele” Forestieri, difeso dagli avvocati Luigi Caruso Verso ed Enrico Trantino, fu arrestato nel giugno del 2020 e nella sua abitazione, al termine della perquisizione, furono rinvenuti una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, 77 proiettili del medesimo calibro, 16 grammi di cocaina e ben 900 grammi di marijuana, oltre a circa 1200 euro in banconote di vario taglio.