Squadra mobile

E’ di due arresti un’operazione antidroga conclusa dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa. E’ ai domiciliari Roberto Minniti, 24 anni, mentre è stato accompagnato in carcere Giuseppe Di Lorenzo, 35 anni, entrambi accusati di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Il blitz è stato portato a termine in via Italia 103, una delle principali piazze del traffico di droga a Siracusa: il primo a cadere nella rete della polizia è stato il ventiquattrenne che, dopo aver visto gli investigatori, ha provato a disfarsi di un marsupio dove erano contenuti 60 grammi di marijuana e 21 grammi di cocaina, suddivisi in 270 dosi pronte per lo spaccio, e 120 euro in contanti. Poco dopo, gli agenti della Squadra mobile si sono recati nell’appartamento di Di Lorenzo, che era ai domiciliari, ed al termine della perquisizione, 340 grammi di marijuana, 2 bilancini elettronici di precisione e altro materiale per il

confezionamento della droga, fra cui un pentolino e cucchiai intrisi di cocaina. Avrebbe potuto ricavarci 700 dosi per un valore di 5 mila euro.

Proprio ieri, la polizia ha arrestato un uomo di 55 anni accusato di aver nascosto 2,4 chili di marijuana tra le cassette di frutta e verdura. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, l’indagato che indossava abiti da lavoro da bracciante agricolo è stato fermato a bordo di una macchina dagli agenti di polizia che, al termine della perquisizione, hanno rinvenuto quel quantitativo di erba, contenuta in diversi involucri. Da una prima stima degli inquirenti, si sarebbero potute ricavare oltre 3 mila dosi per un valore commerciale di 20 mila euro. Le indagini dei poliziotti, al comando del dirigente Gabriele Presti, non sono ancora chiuse, del resto c’è da verificare il ruolo dell’uomo, se di corriere o di un componente di una rete di spaccio gravitante nell’area di Avola, dove negli ultimi tempi, quasi in concomitanza della fine del lockdown, si è registrato un risveglio del traffico di droga.