Il Comitato per le Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Siracusa, durante il consueto appuntamento della giornata dell’avvocatura siracusana, ha conferito il Premio Pari Opportunità alla memoria della giornalista Raffaella Mauceri, scomparsa il 2 luglio 2022.
Icona del femminismo
Come è stato ricordato nel corso della premiazione, Raffaella rappresenta un’icona del femminismo siracusano, una donna che fin dagli inizi degli anni 80 si è dedicata alle donne vittime di violenza, fondando il primo centro antiviolenza a Siracusa.
Il protocollo
Raffaella Mauceri, in qualità di presidente della Rete centri antiviolenza di Raffaella Mauceri, nel 2014, aveva sottoscritto un protocollo con l’Ordine degli Avvocati di Siracusa con lo scopo di favorire la conoscenza del fenomeno della violenza di genere anche nell’ambito dell’avvocatura. Ha ritirato il premio il figlio, Presidente del “Centro Studi Raffaella Mauceri” Walter Militello Grillo.
