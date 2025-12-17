Un libro che racconta le emozioni dei fedeli per l’arrivo nel 2024 in Sicilia delle spoglie di Santa Lucia, custodite a Venezia.

I 2 giornalisti siracusani

L’opera, Sulle orme di Lucia, è dei giornalisti siracusani, Alessandro Ricupero, corrispondente dell’Ansa e de La Gazzetta del Sud e Salvatore Di Salvo, direttore della testata Radio Una Voce Vicina , è la testimonianza viva dell’amore dei devoti della martire siracusana, i cui festeggiamenti a Siracusa sono in corso e si chiuderanno il 20 dicembre.

La presentazione

Il libro, edizioni San Paolo, è stato presentato nel salone nel salone della Basilica di Santa Lucia al Sepolcro, a Siracusa, insieme ad un’altra pubblicazione, Santa Lucia (edizione Tyche) curata dall’arcivescovo di Siracusa Francesco Lomanto.

Le testimonianze

Nel lavoro dei due giornalisti, con la prefazione del Cardinale Marcello Semeraro e la Lettera di Papa Francesco alla Chiesa di Siracusa sono raccolte le parole, testimonianze di rappresentanti delle Istituzioni e laici che hanno vissuto la peregrinatio delle insigni spoglie della martire siracusana, che da Venezia è arrivata a Siracusa e ha attraversato le città di Carlentini, Belpasso, Aci Catena e infine Catania, dove ha incontrato Sant’Agata.

Il dibattito

Dopo i saluti del presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia Sebastiano Ricupero, del rettore della Basilica Santuario Santa Lucia al Sepolcro fra Daniele Cugnata e del presidente del Circolo di Santa Lucia di Belpasso Alfio Consoli, è toccato all’ex presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia Pucci Piccione e al professore ordinario di Filosofia del Diritto nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania Salvatore Amato soffermarsi sui due volumi.

Piccione ha ricordato l’esperienza unica che rimane nel cuore e questi due volumi rappresentano una memoria storica in questa terza peregrinatio delle spoglie di santa Lucia. Amato si è soffermato su alcune parole chiave del messaggio di Lucia. L’inviata della TGrRai Lucia Basso ha conversato con l’arcivescovo di Siracusa che ha ricordato come le due pubblicazioni si completano: la prima, con le omelie dei vescovi, rappresenta il magistero dei vescovi e l’altra invece raccoglie la testimonianza delle persone che hanno vissuto l’evento.