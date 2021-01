la decisione dell'asp di siracusa

Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra ha inviato all’ospedale di Lentini il Covid team aziendale composto da Giuseppe Capodieci, Antonino Bucolo e Rosario Di Lorenzo dopo le sofferenze nella struttura sanitaria dove si sono registrati dei contagi.

Frattanto, è ripresa con regolarità l’attività chirurgica ordinaria all’ospedale di Lentini dopo che a seguito della positività di alcuni operatori sanitari dei reparti di Chirurgia e Cardiologia era stata sospesa temporaneamente l’attività garantendo comunque quella in emergenza” fanno sapere dall’Asp di Siracusa.

“Il reparto di Cardiologia, in attesa del completamento del controllo dei tamponi sul personale – spiega il direttore medico di presidio Eugenio Vinci – garantisce a tutt’oggi l’attività di urgenza”.

“L’ospedale – fa sapere l’Asp – continua a garantire in tutti i reparti ogni attività nonostante le azioni temporanee che sono state intraprese e prontamente superate nelle due Unità operative coinvolte dalla positività di alcuni operatori. L’ospedale di Lentini continua a rappresentare un fiore all’occhiello di questa Azienda a garanzia della tutela della salute della popolazione del comprensorio”.

“Si è trattato di un provvedimento temporaneo di sospensione delle attività di due reparti responsabilmente disposto dalla Direzione sanitaria ospedaliera per garantire la sicurezza di operatori e pazienti in un ospedale dove già il personale sanitario si è sottoposto a vaccinazione” dichiara il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra che ribadisce alla popolazione, ora ancor più di prima, il rispetto assoluto delle regole mentre l’Azienda sta procedendo speditamente alla vaccinazione secondo le priorità stabilite dal Piano nazionale e regionale.

“Il virus non si muove da solo ma cammina sulle nostre gambe ed è indispensabile che ognuno di noi continui ad assumere responsabilmente comportamenti corretti a tutela della propria salute e di quella degli altri – raccomanda il direttore generale – mentre l’Azienda è impegnata al massimo nella campagna di vaccinazione anticovid con la somministrazione del vaccino prioritariamente già al personale sanitario e non operante presso le strutture ospedaliere, Case di riposo ed RSA per cui si sta procedendo”.