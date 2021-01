lo comunica l'asp di siracusa dopo la scoperta di alcuni positivi

“I reparti di Cardiologia e Chirurgia dell’ospedale di Lentini, a causa delle risultanze di alcuni positivi tra il personale sanitario, hanno temporaneamente sospeso l’attività in elezione, ovvero, non urgente”. Lo dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra dopo alcune notizie relative alla chiusura della struttura sanitaria che hanno messo in allarme l’intera comunità

“Tutti gli altri reparti sono operativi e all’esito dei tamponi di controllo – sostiene il direttore generale dell’Asp di Siracusa – nelle prossime ore si deciderà la data di riapertura. Si è trattato di un provvedimento temporaneo di sospensione delle attività di singoli reparti che è stato responsabilmente disposto dalla Direzione sanitaria ospedaliera solo per garantire la sicurezza di operatori e pazienti così come avviene responsabilmente in tutte le strutture sanitarie che si rispettino”.

“Nessuna chiusura vi è della struttura ospedaliera – dice Ficarra – di Lentini che continua a svolgere con efficacia la propria mission aziendale. L’ospedale di Lentini è una eccellenza e fare scandalismo e allarmismo è veramente da irresponsabili soprattutto in un momento in cui la popolazione ha bisogno di certezze e di rassicurazioni, ciò che il nostro operato sta garantendo a tutta la popolazione contrariamente a quanto affermato in un articolo di stampa. L’ospedale di Lentini, così come gli altri della provincia, sta affrontando la gestione di questa emergenza con una organizzazione che ad oggi non ha mai fatto venire meno l’assistenza sanitaria sia alle persone affette da covid che per tutte le altre patologie”.

Blocco dei ricoveri ma solo nella giornata di oggi nel reparto di Medicina interna dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Una notizia confermata dalla direzione dell’Asp di Siracusa per cui la decisione è stata presa a causa della positività di due persone “che stiamo per trasferire”.

Contagiato anche un medico, le cui condizioni sono buone, “è asintomatico ed in isolamento nella sua abitazione” fanno sapere dall’Asp di Siracusa. Secondo altre fonti, risulterebbero negativi i tamponi effettuati ai pazienti ed al personale sanitario.