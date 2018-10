per migliorare l'efficienza delle due strutture sanitarie

E’ in programma per la prossima settimana una riunione, convocata dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, per discutere dei vari aspetti che interessano gli ospedali riuniti Di Maria-Trigona di Avola e Noto. Oltre al rappresentate del Governo Musumeci, all’incontro previsto per lunedì 15 ottobre nella sede di Catania della Presidenza della Regione Siciliana, parteciperanno i sindaci delle due cittadine siracusane, Luca Cannata (Avola) e Corrado Bonfanti (Noto) e i rappresentanti della deputazione.

“Ho accolto con favore le sollecitazioni dei parlamentari del territorio per un confronto in grado di far comprendere al meglio le necessità di un’area importante della Sicilia – ha affermato Razza – sono certo che lunedì prossimo avremo modo di analizzare serenamente ogni strategia utile all’efficienza delle strutture sanitarie di Avola e Noto”.

(foto tratta dal web)