la città della zona montana del siracusano

“Da 46 casi a zero, Palazzolo Acreide è un Comune Covid free“. Lo ha detto il sindaco di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, Salvatore Gallo, che, però, invita la sua comunità a non abbassare la guardia. “Complimenti ai miei concittadini – dice Gallo – per la prevenzione e la prudenza dimostrata. Adesso sempre prudenza e rispetto delle regole che ci siamo posti”.

Nelle settimane scorse, un altro Comune montano del Siracusano, Sortino è diventato un Covid free, pure nelle isole Eolie non ci sono più casi di positivi al Covid19. Dopo i nuovi tamponi i circa trenta isolani che erano in quarantena sono risultati negativi. Non ci sarebbero più positivi al Coronavirus, forse un caso dubbio, né soggetti in quarantena, nel Comune di Lipari

“Alla luce dei risultati degli ultimi tamponi – dice il sindaco di Lipari Marco Giorgianni – possiamo confermare che nel nostro territorio non si registra alcun positivo al Covid. Anche chi era risultato positivo e sottoposto alla quarantena conseguente risulta negativizzato. Una ottima notizia a conclusione di un anno impegnativo o complicato, ma oltre a sperare che questo sia anche un auspicio per il nuovo anno, rinnovo la raccomandazione a tutti di agire con la massima prudenza e buon senso, perché non basta la speranza del ritorno alla normalità, servono anche i comportamenti più adeguati perché ciò avvenga”.

Situazione ben diversa nel Ragusano, in particolare a Modica, come annunciato dal sindaco della città della Contea, Ignazio Abbate, che ha lanciato un monito. “Non pensiate che l’inizio delle vaccinazioni sia la soluzione a tutti i mali” ha sentenziato il primo cittadino dopo i risultati dei tamponi di due giorni fa, che hanno allarmato parecchio.

“I risultati dei tamponi, (14 positivi, ci dicono solo una cosa: il peggio – ha detto il sindaco di Modica – non è per niente passato. Il percorso è ancora lungo e difficile. 14 positivi in 2 giorni a Modica sono tanti e sicuramente non ci inducono a lasciarci andare per le feste”.