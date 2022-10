le indagini condotte dalla polizia

Gli agenti di polizia di Noto hanno denunciato un 16enne accusato di violenza privata continuata. Secondo quanto emerge nella ricostruzione degli investigatori, il minore, mentre era a bordo di uno scooter, si sarebbe avvicinato a tre ragazze, tutte quante originarie dell’Argentina, che sarebbero state palpeggiate al fondoschiena.

La denuncia delle vittime

Le vittime, dopo il gesto del 16enne, hanno deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, infatti si sono presentate al commissariato di polizia di Noto. L’episodio è accaduto in piena estate ma a settembre si è verificato un episodio analogo ai danni di una ragazza, anch’essa straniera, turista come le tre argentine.

Identificato da un poliziotto

Ad accorgersi del minore in scooter sarebbe stato un agente in borghese, che, in quel momento, era fuori servizio ed avrebbe visto bene in faccia l’aggressore. Le indagini, supportate dalle immagini delle telecamere di sicurezza della zona, hanno permesso di identificare il 16enne, che è stato indagato dalla Procura dei minori di Catania