la trentenne non ha voluto nemmeno esibire i documenti

Una donna denunciata per minacce alla Polizia municipale

Voleva lasciare in sosta la sua auto sulle strisce pedonali

E’ stata accompagnata al comando dei vigili urbani

Non voleva sentire ragioni: pretendeva di parcheggiare sulle strisce pedonali ma quando gli agenti della Polizia municipale di Siracusa le hanno detto che sarebbe stata multata se lo avesse fatto li ha minacciati.

Donna denunciata

E’ stata denunciata per minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale l’automobilista, 30 anni, siracusana, che, nei giorni scorsi, a bordo della sua macchina si sarebbe recata in direzione di Ortigia, il centro storico di Siracusa. Ai varchi di accesso nel centro storico, in cui, in alcune fasce orarie vige la Zona al traffico limitato, c’era una pattuglia dei vigili urbani che hanno notato le manovre della donna.

L’auto sulle strisce

Avrebbe voluto lasciare il suo mezzo dove capitava, forse perché aveva fretta, ed aveva scelto uno spazio vuoto, solo perché c’erano le strisce per il passaggio dei pedoni.

Non appena si sono avvicinati gli agenti della Polizia municipale per invitarla ad andarsene e magari trovare uno stallo autorizzato per lasciare il veicolo in sosta, la trentenne, piuttosto alterata, ha cominciato ad aggredire verbalmente i pubblici ufficiali.

Accompagnata al comando

Alla richiesta di esibire i documenti, per essere identificata e controllata, la donna si è rifiutata e così, al termine di quei minuti concitati l’automobilista è stata accompagnata al comando della Polizia municipale dove è stata formalizzata la denuncia.

Agente aggredito

Era andata peggio, nel luglio scorso, ad un agente della Polizia municipale di Siracusa aggredito in corso Umberto, dai due occupanti di un’auto che avevano da poco ricevuto una multa per un divieto di sosta.

In ospedale

La vittima è finita in ospedale, al Pronto soccorso dell’Umberto I, praticamente illesa la collega, che è stata solo spintonata dai due aggressori, identificati dagli agenti della Polizia municipale. “Intollerabile – aveva spiegato a BlogSicilia il comandante, Enzo Miccoli – il comportamento violento di queste persone, insofferenti alle regole ma voglio dire che purtroppo è un fenomeno che si sta diffondendo”.