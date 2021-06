Verbali per oltre 9000 euro

Chiusi due locali nel centro di Palermo

Sanzioni per oltre 9000 euro e sequestri amministrativi

Tante le violazioni alle regole anti-covid19

Prosegue la lotta alla movida selvaggia ed il controllo per il rispetto delle misure anti covid19. Nel weekend, gli agenti del nucleo controllo attività economiche e produttive della polizia municipale hanno sequestrato due locali nel centro storico di Palermo, uno in via Montesanto, l’altro in via Candelai. Inoltre hanno elevato sanzioni per un totale di 9.133,33 euro.

In via Montesanto

Al controllo ispettivo in via Montesanto, il pubblico esercizio, privo di denominazione d’insegna, era aperto all’utenza e, oltre ad essere sprovvisto di qualsiasi titolo autorizzativo, non ottemperava alle misure di prevenzione e contenimento contenute nelle linee guida allegate al Dpcm del 20 maggio 2021 per gli esercizi commerciali. Il locale è stato posto sotto sequestro cautelare amministrativo, con l’affissione di sigilli.

Sono, inoltre, scattate le sanzioni per 5.000 euro per la mancanza di Scia (la segnalazione certificata di inizio attività) e per 3000 euro per la mancanza della prescritta registrazione sanitaria. Il gestore è stato sanzionato per questa inottemperanza all’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, per il contrasto dell’epidemia da covid19. Per questa irregolarità il verbale è stato di 400 euro.

In via Candelai

In via Candelai, durante il sopralluogo degli agenti, il pub era aperto al pubblico ed era in corso la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Il gestore è stato segnalato all’autorità giudiziaria per somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a minori. Il verbale è stato di 333,33 euro.

Il locale, inoltre, è stato posto sotto sequestro cautelare amministrativo di 5 giorni con affissione di sigilli, per inottemperanza alle misure di prevenzione e contenimento delle linee guida per il contrasto dell’epidemia da covid19.