blitz della polizia a noto ed a siracusa

Blitz contro i parcheggiatori abusivi nel Siracusano

Operazioni condotte a Noto ed a Siracusa

A Noto un uomo aveva scambiato i poliziotti per turisti

Era forse sovrappensiero e non si sarebbe accorto che l’auto proveniente dalla sua parte era della polizia. E così, accostandosi quasi al finestrino, pensando di rivolgersi a dei turisti, ha chiesto i soldi per la custodia della macchina ma quando si è accorto che quelli erano agenti del commissariato è scappato. Il parcheggiatore abusivo, 33 anni, originario di Noto, è stato bloccato e successivamente denunciato dalla polizia.

Parcheggiatori abusivi a Siracusa

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno denunciato due parcheggiatori abusivi, rispettivamente di 38 e di 39 anni per violazioni del Daspo cui sono sottoposti.

Al lavoro nella zona del Teatro greco

I due individui, da tempo sotto osservazione dalla Questura, sono stati trovati al “lavoro” nell’area del parco archeologico, in via Romagnoli, importunando gli automobilisti che avrebbero dovuto parcheggiare per poi entrare per visitare i tesori storici della città, tra cui il Teatro greco.

Sequestro dei soldi

Gli agenti, al comando della dirigente Giulia Guarino, sono prima intervenuti per una lite tra il titolare di una esercizio commerciale di souvenir e uno dei due parcheggiatori: hanno riconosciuto i due parcheggiatori, a cui sono stati sequestrati 55 euro, probabile provento dell’attività illecita, ed alcuni tagliandi non autorizzati per il parcheggio delle autovetture.

Blitz antidroga

Gli stessi agenti delle Volanti hanno compiuto un blitz in alcune piazze dello spaccio di Siracusa. In particolare, si sono recati in via Santi Amato, nel rione di Santa Panagia, dove hanno sorpreso un uomo di 37 anni che aveva addosso 16 dosi di cocaina, già pronta per lo spaccio e la somma di 266 euro, probabile provento

dell’attività illecita. L’uomo, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per traffico di droga.

Bloccata la vedetta

Si è scoperto che giovane fungeva da vedetta, per cui è stato denunciato. Infine, gli agenti delle Volanti hanno segnalato alla autorità amministrativa un uomo di 47 anni, sorpreso in Via Immordini con una modica quantità di cocaina.