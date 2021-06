la denuncia

Parcheggiatori abusivi nell’area del Teatro greco di Siracusa

Indossano pettorine e cappellini per ingannare soprattutto i turisti

Tra un mese ci saranno gli spettacoli classici nell’antica cavea

Un evento atteso dagli stessi parcheggiatori

Sono tornati in grande stile, con tanto di pettorine, cappellini, fischietti e tagliandi, i parcheggiatori abusivi che presidiano l’area esterna del Teatro greco di Siracusa.

La testimonianza

Le riaperture non hanno interessato solo le categorie produttive legali, quelle che per metterci piede e lavorare necessitano di innumerevoli autorizzazioni e soldi, sotto forma di imposte, ma anche le professioni totalmente in nero. “Ho visto due parcheggiatori nella cintura esterna dell’ingresso del Parco archeologico – racconta un testimone a BlogSicilia – che indossavano una divisa, ritengo allo scopo di ingannare gli automobilisti, in particolare i visitatori”.

L’inganno per i turisti

In effetti, lungo via Ettore Romagnoli, il Comune ha disegnato degli stalli per la sosta a pagamento ma i parcheggiatori, presentandosi in “divisa”, hanno molte possibilità di ingannare i turisti. Non è certo la prima volta, negli anni scorsi di casi del genere se ne sono verificati parecchi ma nonostante i controlli delle forze dell’ordine il fenomeno del parcheggio abusivo, specie all’ingresso del Parco archeologico non si riesce ad estirpare.

Gli affari legati agli spettacoli classici

Peraltro, a partire dal mese prossimo, inizieranno proprio al Teatro greco di Siracusa le rappresentazioni classiche organizzate dalla Fondazione Inda che potranno ospitare, per ogni singolo spettacolo, fino ad un massimo di 3000 persone. Molte di queste verranno in auto e naturalmente vorranno lasciare la propria auto in prossimità dell’antica cavea: ed a loro i parcheggiatori fanno più di un pensiero, considerato che gli spettacoli andranno avanti fino al 22 di agosto.

Gli incassi facili ed in nero

Soldi a palate ma senza averne diritto e titolo, essendo sprovvisti di autorizzazioni da parte del Comune di Siracusa e soprattutto in nero, esentasse, alla faccia di chi lavora nel rispetto delle regole.