intervento dei vigili del fuoco

Un incendio scoppiato questa notte a Floridia ha divorato tre auto ed attaccato un edificio. E’ accaduto intorno alle 2,50 ed i soccorritori, per motivi di sicurezza, hanno disposto l’evacuazione di una famiglia che vive nella palazzina invasa dal fumo. Da una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, arrivati poco dopo la segnalazione dell’incendio, il rogo si è originato da una prima macchina per poi propagarsi verso le altre due, alimentato da una perdita di carburante. Sono in corso degli accertamenti per capire se l’incendio è di matrice dolosa, inoltre si stanno compiendo delle verifiche sull’immobile per testarne il livello di sicurezza.