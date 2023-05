Strada chiusa al traffico

Paura in via Cirene, nel quartiere Soprafiera, per il crollo di una vecchia abitazione con due autovetture distrutte una Renault “Clio” e una Fiat Punto. La strada di collegamento tra Lentini e Carlentini è stata chiusa al traffico. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, la polizia municipale e i tecnici del Comune.

Notizia in aggiornamento

Fuga di gas ed esplosione a Palermo, una persona ferita

Fuga di gas ed esplosione in un condominio in via Assoro a Palermo. In un appartamento al primo piano si sono sprigionate le fiamme e una persona è rimasta ustionata.

Sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Frana lambisce case a San Fratello

Una frana ha lambito alcune abitazioni e vetture nel comune di San Fratello, nel messinese. Allo stato attuale non risultano persone coinvolte, comunicano i vigili del fuoco. Nella zona sono intervenute le squadre dei pompieri del distaccamento di Sant’Agata Militello, Patti e due funzionari del comando di Messina; è stato richiesto inoltre l’intervento del nucleo elicotteri di Catania. Per precauzione è stato disposto lo sgombero di alcune case nelle vicinanze della frana. Sindaco e carabinieri sono sul posto.