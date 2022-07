aveva lasciato dopo le amministrative

Torna alla guida del Pd di Avola Massimiliano Barone che si era dimesso dalla segreteria del circolo dopo il deludente risultato elettorale alle amministrative di Avola. Il suo passo indietro era stato accolto da Salvo Adorno che, però, si è dimesso il primo luglio in occasione della direzione provinciale del Pd.

Barone riconfermato alla segreteria

“Dopo ampio e approfondito dibattito – si legge nella nota del Pd di Avola – ed esame critico delle motivazioni presentate dalla segreteria sulle ragioni di rinunciare al mandato, considerati gli impegni in imminente scadenza, quali le primarie del prossimo 23 luglio per la determinazione delle candidature alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea regionale, previsto nel prossimo mese di ottobre, nonché dell’impegno comunque profuso dalla segreteria per la ricostituzione di una significativa presenza del PD in ambito cittadino, il direttivo ha delibato la riconferma di Massimiliano Barone e del nucleo organizzativo che con la segreteria collabora alla guida politica del partito in ambito locale”.

Allargare presenza del Pd

Il riconfermato segretario del Pd “ha dichiarato il proprio rinnovato impegno politico per la continuazione del suo lavoro per l’allargamento della presenza del PD nel territorio e dei suoi valori democratici in un’ottica di consolidamento e ricambio, con particolare attenzione alla rappresentatività e partecipazione dei giovani e delle donne”. Infine, “in quest’ottica saranno rinforzate le iniziative di confronto e di progettazione politica in

previsione di nuove e impegnative scadenze” fanno sapere dal Pd di Avola.