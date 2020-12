Un pedone, un anziano di 72 anni, si trova in ospedale, all’Umberto I di Siracusa a causa delle lesioni riportate in un incidente. Secondo una prima tesi, al vaglio degli agenti della polizia municipale di Siracusa, il pensionato avrebbe attraversato la strada, in via Necropoli Grotticelle, nella zona nord di Siracusa, ma sarebbe stato centrato da una macchina per cause ancora da accertare.

Alcuni testimoni hanno prestato le prime cure al pedone che era piuttosto sofferente poi ci ha pensato il personale del 118 a provvedere al trasporto del ferito al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I.

Nei mesi scorsi si sono verificati a Siracusa due incidenti analoghi, sempre ai danni di pedoni. Il primo in via Bartolomeo Cannizzo, l’altro in via Piazza Armerina: in entrambi i casi le vittime, anche in quelle circostanze anziani, sono decedute. La Procura di Siracusa ha aperto due inchieste per omicidio stradale.