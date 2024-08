in viale scala greca a siracusa

Si trova in gravi condizioni, ricoverato in ospedale, un pedone che è stato travolto da uno scooter mentre stava attraversando la strada.

Cosa è successo

L’incidente è avvenuto un paio di giorni fa in viale Scala Greca, a due passi dal palazzo della Questura di Siracusa e secondo quanto emerso in una prima ricostruzione una macchina si sarebbe fermata per far passare il pedone ma il conducente di uno scooter è finito addosso alla vittima.

I soccorsi

I testimoni hanno prestato le prime cure e contestualmente sono arrivate numerose richieste di soccorso al centralino del 118: un mezzo ha provveduto al trasporto al Pronto soccorso ma si è compreso subito che le condizioni del ferito fossero grave e per il momento la prognosi è riservata.

Pedone morto a Pachino

E’ deceduto un uomo di 76 anni che, nelle ore scorse, è stato travolto da una macchina a Pachino (Siracusa) mentre stava attraversando la strada.

Le indagini della polizia

Sulla vicenda ci sono in corso le indagini della polizia e dei vigili urbani che stanno verificando la dinamica dell’incidente e capire se vi sono responsabilità precise da parte del conducente dell’auto.Sono stati alcuni passanti a prestare le prime cure al pensionato e sono stati loro stessi a chiedere l’intervento del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito al Pronto soccorso ma dopo alcune ore di agonia il cuore della vittima ha cessato di battere.

L’incidente tra Pachino e Noto

Nella giornata di ieri si è verificato un terribile incidente sulla Strada provinciale 19 tra Noto e Pachino. Per cause che sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Noto, nell’impatto sono rimasti coinvolti una macchina, una Toyota Yaris, ed un pullman, diretto a Noto e pieno di passeggeri.

Feriti in ospedale

Il traffico è rimasto bloccato per ore per consentire al 118 di trasportare i feriti negli ospedali più vicino. I vigili del fuoco del distaccamento di Noto hanno provveduto a far uscire le vittime dai mezzi coinvolti nello scontro.