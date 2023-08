Pedone travolto da scooter, è gravissimo in ospedale

Disservizi all’aeroporto di Catania, Urso attacca Sac “Lavori attesi da 11 anni”

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, è tornato a chiedere la riapertura del Terminal A dell’aeroporto di Catania e sottolineato l’urgenza dell’avvio delle opere strategiche per lo scalo in due lettere all’Enac e alla società di gestione Sac