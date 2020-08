I vigili del fuoco di Siracusa sono intervenuti nella serata di ieri in contrada Cozzo pantano, alla periferia sud di Siracusa, in prossimità della fonte Ciane per soccorrere un motociclista finito in una scarpata. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, 46 anni, avrebbe perso il controllo della moto in modo autonomo, insomma non avrebbe avuto un incidente con un altro mezzo. I vigili del fuoco sono scesi nel dirupo con la scala italiana, lo ha stabilizzato su una barella spinale per poi condurlo al Pronto soccorso di Siracusa grazie a bordo di una ambulanza del 118. Le condizioni non sembrano gravi.