era nella zona militare

Un sub è stato multato dai militari della Capitaneria di Porto per aver pescato illegalmente nelle acque del porto di Augusta, in una porzione riservata alle navi della Marina militare.

La segnalazione

Un’azione scaturita da una segnalazione alla sala operativa della Guardia Costiera di Augusta da parte del personale in servizio alla Marina Militare.

L’invio della motovedetta

Immediatamente, è stato disposto l’invio in zona di un’unità navale militare della Guardia Costiera: la motovedetta CP 879 ed a supporto un’autopattuglia sempre della Guardia Costiera.

Non appena giunti, il personale della Guardia costiera ha immediatamente intimato fermato il pescatore subacqueo. Le attrezzature utilizzate illegittimamente dal sub, quali uno scooter ed un fucile subacqueo, sono state trattenute a bordo della motovedetta mentre al pescatore è stato ingiunto di recarsi a terra.

La sanzione

Al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa pari circa 2.000 euro, inoltre sono sequestrati gli attrezzi utilizzati.

“Rimane sempre molto alta l’attenzione della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta nel contrasto alla pesca di frodo, prestata per mezzo di una continua attività di vigilanza, mirata al contrasto delle illecite condotte in materia, ed alla tutela della pesca sostenibile e dell’ambiente” fanno sapere dalla Capitaneria di Porto.