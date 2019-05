La nota dell'assessore

“Siamo in stretto e continuo contatto con la famiglia e con il comandante dell’ imbarcazione, Fabio Sapienza, che in questo momento si trova a Malta. Fin da subito abbiamo fornito il necessario supporto legale e stamattina mi sono recato con l’armatrice, moglie del comandante dell’imbarcazione, presso la Capitaneria di Porto di Siracusa, per verificare gli aspetti tecnico normativi legati all’esigenza di riportare in patria, a Siracusa, il motopesca, che in queste ore si trova a Malta”. Lo dichiara in una nota, l’Assessore regionale per la Pesca Mediterranea, Edy Bandiera, in merito al peschereccio siracusano Zaira, affondato al largo di Malta nelle scorse settimane per le proibitive condizioni meteo-marine.

“D’intesa col Presidente Musumeci, in occasione della discussione sul disegno di legge ‘Pesca Mediterranea’, calendarizzato in Aula all’Ars per il prossimo mercoledì 28 maggio, il Governo presenterà un emendamento che ci consentirà di dotarci dello strumento normativo necessario per sostenere pescatori, armatori e marinerie vittime di naufragi” ha concluso.